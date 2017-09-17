الرئيس اليمني يثمن مواقف المملكة ودورها في التخفيف من المأساة الإنسانية في بلاده

ثمّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مواقف المملكة العربية السعودية وأدوارها في التخفيف من المأساة الإنسانية في بلاده التي تسببت بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

ووصف هادي في كلمته أمام الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، دور المملكة بالريادي، مشيرًا إلى أنها تقوم بدعم مستمر لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشاد الرئيس اليمني في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على هذا الصعيد بالجهود الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية لدول التحالف العربي والدول المانحة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لمكافحة وباء الكوليرا في بلاده، مؤكداً أن الوضع الإنساني في اليمن مازال بحاجة إلى الدعم والمساعدة نظرًا لمستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي خاصة في المناطق الواقعة تحت حصار وحرب المليشيات الانقلابية.