 أمانة الحدود الشمالية تكمل استعداداتها لليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 1 محرّم 1439 هجريا, الموافق 21 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الحدود الشمالية تكمل استعداداتها لليوم الوطني

أمانة الحدود الشمالية تكمل استعداداتها لليوم الوطني
المناطق _ الحدود الشمالية
زيّنت أمانة الحدود الشمالية الميادين العامة والطرق الرئيسة بـ ٣٠٠ علم ، كما زينت  أعمدة الإنارة بحبال الزينه (LED)  بالإضافة إلى توزيع هدايا عبارة عن حقائب رمزية  للمواطنين والمقيمين
وقال سعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد أن الأمانة بدأت منذ وقت مبكر لتجهيزات للاحتفاء باليوم الوطني  ، مشيراً إلى أن الأمانة وبلدياتها سخرت كافة القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية على قلوبنا .. والتي تأتي من الواجب الوطني ضمن أهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد .

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