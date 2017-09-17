غرفة الطائف تطلق أول مسابقة لليوم الوطني بالمحافظة

أطلقت غرفة الطائف أول مسابقة عن اليوم الوطني الـ87 بمحافظة الطائف..

ورصدت غرفة الطائف جوائز قيمة للفائزين بالمسابقة عبارة عن 8 أجهزة جوال آيفون, وجالاكسي..

وأوضح مساعد الأمين العام للعلاقات العامة بالغرفة فهمي الغامدي أن المسابقة هدفها فتح المجال للجميع للتعبير عن حبهم للملكة العربية السعودية, مشيرا أن باب المشاركة مفتوح للجميع من داخل المملكة وخارجها, والمشاركات عبارة عن أفضل تصميم تهنئة, وأفضل بيت أو أبيات شعر عن اليوم الوطني, موضحا أن طريقة المشاركة سهلة جدا, وتكون عبر حساب الغرفة, بشرط أن تكون تحت هاشتاق #مسابقه_اليوم_الوطني_بغرفه_ الطايف ..

وأضاف الغامدي: آخر موعد للمشاركة سيكون بنهاية اليوم الوطني يوم الأحد القادم 4 محرم, ولا يشترط أن تكون القصيدة أو التصميم خاص, حيث سيتم قبول أي مشاركة بأي تصميم للوطن أو بيت شعر, حيث أن الهدف إعطاء الجميع فرصة للتعبير عن الوطن تحت هاشتاق المسابقة, مشيرا أن أكثر مشاركة تحصل على إعادة تغريد (رتويت) ستفوز بالمسابقة, وسيتم اختيار 8 فائزين بناء على ذلك.. عن طريق لجنة تم تشكيلها بالغرفة لاعلان الفائزين..

وتمنى الغامدي التوفيق للجميع, مشيرا في ختام حديثه أن الفائزين الثمانية سيتم الإعلان عنهم عبر حساب الغرفة الرسمي taifcci بعد فرز جميع المشاركات, واختيار الثمان تغريدات الحاصلة على أكثر رتويت .