محافظ العارضة واللجنة الأمنية يقفون على أضرار المدرسة

وقف محافظ العارضة أ. نايف بن لبدة و أعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة على وضع المدرسة المتضررة من جراء المقذوفات الحوثية.

واطلعت اللجنة الأمنية على الأضرار المادية التي لحقت بمبنى المدرسة دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وأوضح محافظ العارضة أن هذا هو أسلوب المارقين الذين لا دين لهم ولا يلتزمون باعراف دولية أو شؤون إنسانية وذلك من خلال استهدافهم للمدنيين.

وأضاف بن لبدة بأن ذلك دليل على قرب زوالهم ودنو أجلهم ، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع بأعضاء اللجنة الأمنية بعد الحادثة مباشرة وجرى إعداد التقرير عن الوضع مما يؤدي للحفاظ على سلامة المحافظة وأهلها والطلاب والطالبات وجرى رفع التقرير إلى صاحب السمو الملكي أمير المنطقة بالنيابة.