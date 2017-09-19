بلدية البدع تزين شوارع المحافظة استعداداً للاحتفال باليوم الوطني

تواصل بلدية محافظة البدع استعداداتها وجهودها للإحتفال بذكرى اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية استشعارا منها لأهمية الحدث ومكانة المناسبة.

وأوضح رئيس بلدية البدع المهندس محمد التويجري، أن البلدية تواصل العمل وبشكل مكثف لإكمال الاستعداد للاحتفال في يوم السبت الساعه الخامسة والنصف في منتزه الامير فهد بن سلطان كما يوجد مكان مخصص للنساء ، حيث تقوم البلدية حاليا بتركيب الأعلام في الشوارع ومداخل المحافظة والمنتزهات وتزيين أعمدة الإنارة بعقود الزينة و بتركيب لوحات التهنئة .

مشيرا إلى أن حفل أهالي البدع سيشمل على العديد من الفعاليات من قصائد وكلمات وأوبريت وفنون شعبية وغيرها الكثير ، وذلك بمشاركة عدداً من الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة.

مؤكدا أن هذه الإحتفالات التي تقام بمناسبة اليوم الوطني ستكون بإشراف ومتابعة من محافظ البدع الاستاذ ياسر بن عمار الحقباني.