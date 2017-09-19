 البلوي رئيساً للوطني لأربع سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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البلوي رئيساً للوطني لأربع سنوات

البلوي رئيساً للوطني لأربع سنوات
المناطق _ فايز السميري
عقد مساء اليوم الخميس الموافق 1/1/1439  اجتماع الجمعية العمومية (الغير عادية) للنادي الوطني بتبوك وذلك بمقر النادي بمدينة الملك خالد الرياضية بحضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي وبإشراف مندوب فرع الهيئة العامة للرياضة بتبوك / سعود بن صباح العنزي وحضور مندبي اللجنة العامة للانتخابات / فهيد حزام القحطاني و هيثم إبراهيم الناصر.
 وحيث لم يتقدم خلال فترة الترشح لرئاسة وعضوية المجلس سوى قائمة واحدة برئاسة / نايف بن عوض البلوي وعضوية كل من( خالد بن موسى نوح،ظافر بن عامر الشهري،إبراهيم بن رغيان البلوي،صالح بن يونس الخيبري،نايف بن مطير العنزي،عبدالعزيز بن حمود البلوي،أحمد بن سالم البلوي،عبدالرحمن بن عيسى العيسى) وبذلك تم إعلان فوز القائمة بالتزكية وفقا لأحكام اللائحة الأساسية لأندية الرياضية.
وعبر رئيس مجلس إدارة النادي نايف البلوي عن شكره  لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم  ، مشيداً بالدعم الذي يحظى به النادي من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، مؤكداً أن الاهتمام سيكون منصب على جميع الألعاب وليس حكراً على كرة القدم وذلك بتعاون وتكاتف جميع أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي.

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