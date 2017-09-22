تعليم الرياض يوقع اتفاقية لدعم تأهيل الأسر المنتجة وتسهيل عملها في المقاصف المدرسية

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الر ياض اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع ” أسر ” مع مركز جنى لبناء الأسر المنتجة, وذلك بهدف تأهيل وتدريب الأسر المنتجة وتسهيل عملها في المقاصف المدرسية .

ووقعت الاتفاقية التي تمتد لعام دراسي من قبل مدير عام تعليم الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع والأستاذ محمود بن محمد الشامي ممثلاً لمركز جنى لبناء الأسر المنتجة .

وأوضحت مديرة خدمات الطلاب الأستاذة البندري القريني أن الاتفاقية تقتضي تكوين لجنة إشرافية من الطرفين وتكوين لجنة للتدريب وبموجبها تتولى إدارة تعليم الرياض إعداد خطة عمل للتدريب وإعداد الحقائب التدريبة عن إدارة المقاصف المدرسية وتكوين فريق تدريبي بكفاءة عالية بالإضافة إلى تقديم الدعم للأسر والتنسيق بينها وبين الأطراف الأخرى وإعداد التقارير اللازمة لما تم إنجازه خلال فترة الاتفاقية . فيما يقوم مركز جنى بحسب الاتفاقية بدعم البرامج التي تخدم المشروع وتغذية الطلاب الصحية وتوفير الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذه , وتكريم المشاركين في البرامج

الجدير بالذكر أن مركز جنى لبناء الأسر المنتجة يضطلع بالإشراف على عدد من أنشطة العمل الخيري ويسعى من خلالها لتحقيق التوعية والريادة ورعاية الأسر المنتجة .