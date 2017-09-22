بلدية الشبحة تضع اللمسات النهائية استعدادا للاحتفال باليوم الوطني (87)

وضعت بلدية الشبحة شرق محافظة املج اللمسات النهائية على احتفالها باليوم الوطني السابع والثمانون .

وأكد رئيس بلدية الشبحة سعيد خليل السعيد أن الاحتفال باليوم الوطني واجب وطني نعبر فيه عن حبنا لهذا الوطن المعطاء الذي نعيش تحت سمائه ، موضحا “السعيد” ان هناك العديد من الفعاليات المصاحبة لهذا الاحتفال تهدف الى تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن مشيرا أن إقامة هذا اليوم والاحتفال فيه فرصة ثمينة نغرس خلالها في نفوس النشء معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذه الأمة فيشعروا بالفخر والعزة ونعمّق في روح الشباب معاني الحس الوطني والانتماء إلى هذه الأمة حتى يستمر عطاء ذلك الغرس المبارك ، وأضاف رئيس بلدية مركز الشبحة أن الاستعداد لهذا اليوم بدأ منذ وقت مبكر والآن وضعنا اللمسات النهائية على الاستعدادات ، مشيدا بالتفاعل الكبير من قبل جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسهم محافظ محافظة أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ، وكذلك المؤسسات الخاصة الرعاة لمثل هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع والمواطنين للمشاركة في الاحتفال ، لافتا ان الجميع عمل يدا واحدة والحمد لله ظهرت ثماره بتجهيزات رائعة لانطلاق الحفل يوم الخميس القادم في مركز الشبحة والذي أوجه الدعوة للجميع بحضوره والمشاركة بأفراح الوطن .