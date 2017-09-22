 بمناسبة اليوم الوطني طالبات الابتدائية السابعة يقدمن التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده من مكتب الزايدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بمناسبة اليوم الوطني طالبات الابتدائية السابعة يقدمن التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده من مكتب الزايدي

بمناسبة اليوم الوطني طالبات الابتدائية السابعة يقدمن التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده من مكتب الزايدي
المناطق _ عادل الزهراني
ضمن  الفعاليات  المصاحبة  للاحتفاء باليوم الوطني  الـ87 للمملكة العربية السعودية  قامت الابتدائية السابعة بالحوية بزيارة إلى مساعدة الشؤون التعليمية بالطائف الاستاذة / مها الزايدي .
وذلك برفقة مسؤولة الموهوبات : الاستاذة / لطيفة القثامي
ورائدة النشاط / حصة العتيبي
وبإشراف قائدة المدرسة / نوف سلامة العتيبي
قدمن خلالها الطالبات فقرات إنشادية وعبارات إلقائية معبرة عن حب الوطن تخلل  ذلك  تهنئة باسم جميع  منسوبات  المدرسة  إلى مقام خادم الحرمين الشريفين  وولي عهده الأمين  بهذه المناسبة  العزيزة  على  الجميع.
وتأتي  هذه الزيارة  تجسيدا  للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية   وتعريف  الطالبات  بما يقدم  من خدمات  جليلة  من هذا الوطن الغالي  وما تحقق  من  إنجازات  داخليا وخارجيا.
وقد  أشادت  الزايدي بهذه  الزيارة  مثمنة  دور  المدرسة  داعية الله  أن  يحفظ  هذا  الوطن  وان  يديم  نعمة الأمن والأمان  وأن  ينصر  جنودنا  المرابطين  وكل عام  والوطن  بخير.

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