اليوم..الإذاعة والتلفزيون تطلق قناة لتغطية احتفالات اليوم الوطني

أنهت هيئة الإذاعة والتلفزيون التجهيزات الأخيرة واللمسات النهائية لخطة الاحتفال باليوم الوطني والتي راعى فيها القائمون على الهيئة الظهور بشكل يتناسب مع أهمية وحجم المناسبة عبر خطة برامجية تشترك بها جميع قنوات التلفزيون السعودي لمواكبة الذكرى السابعة والثمانين لتوحيد المملكةعلى يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

ولمواكبة هذا الحدث الوطني الكبير تطلق هيئة الاذاعة والتلفزيون وبدعم وتوجيه من وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عواد العواد وبمتابعة من رئيس لجنة تسيير الأعمال بالهيئة عبدالإله بسيوني تطلق الهيئة قناة خاصة باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة باسم “تلفزيون السعودية” على التردد عربسات 12149 أفقي معامل تصحيح الخطأ 27500 وعلى القمر نايل سات 12284 عمودي معامل تصحيح الخطأ 27500 وسيبدأ بث هذه القناة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة 2 محرم 1439هـ الموافق 22 سبتمبر 2017م , وستكون هذه القناة حجر الأساس لهذه التغطية الاستثنائية.

وسيتم تقديم عدد من البرامج الخاصة بهذه المناسبة الوطنية السعيدة مثل برنامج “صباح الوطن” الذي سيتوحد فيه بث التلفزيون بجميع قنواته وبرنامج حياتنا وكذلك الاستديو المفتوح بعنوان المؤسس وبرنامج حد الوطن الذي سيبث من الحد الجنوبي وبمشاركة من الجنود المرابطين.

وستقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الترفيه بنقل وتغطية 27 فعالية ترفيهية وثقافية من مناطق مختلفة من المملكة على الهواء مباشرة خلال اليوم الوطني واليوم الذي سيليه.

ومن أهم المناسبات التي ستشملها التغطية المهرجان الغنائي الكبير في جدة الذي ستشارك فيه كوكبة من نجوم الفن السعودي والخليجي وكذلك ملحمة وطن من الرياض وسيصاحب هذه البرامج استديو مفتوح تتم فيه استضافة نخبة من الضيوف من المثقفين والإعلاميين والمؤرخين للحديث عن هذه المناسبة العزيزة وسيتناوب مذيعو ومذيعات التلفزيون السعودي على تقديم هذه البرامج.

وسيتابع المشاهدون من خلال القناة الإخبارية العديد من الأفلام الوثائقية الخاصة بهذه الذكرى العزيزة بالإضافة إلى التغطيات الإخبارية في القناة السعودية والتي ستشمل مشاعر أمراء المناطق والمواطنين في أرجاء البلاد كافة واحتفالات السفارات السعودية بالخارج.

وسخرت هيئة الإذاعة والتلفزيون إمكاناتها الفنية والبشرية كافة لنقل فرحة المواطنين ومشاعرهم بذكرى توحيد البلاد عبر مراسلي التلفزيون السعودي المنتشرين في مختلف مناطق المملكة والذين سينقلون الصورة الحية وبشكل مباشر من الميدان كما سيتم عرض العديد من الأناشيد الوطنية وتقديم الكثير من المفاجآت للمشاهدين وللحضور,

ووضعت هيئة الإذاعة والتلفزيون شاشات عملاقة في مناطق مختلفة في الرياض وجدة والدمام مثل طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بالرياض وكورنيش جدة والواجهة البحرية في الدمام لنقل الصور الحية لاحتفالات المواطنين بهذه الذكرى العزيزة وحبهم لوطنهم وقيادتهم.