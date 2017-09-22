 محافظ وادي الدواسر يفتتح معرض ” عبدالعزيز .. رحلة في الذاكرة ” بمناسبة اليوم الوطني 87 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ وادي الدواسر يفتتح معرض ” عبدالعزيز .. رحلة في الذاكرة ” بمناسبة اليوم الوطني 87

محافظ وادي الدواسر يفتتح معرض ” عبدالعزيز .. رحلة في الذاكرة ” بمناسبة اليوم الوطني 87
المناطق _ شاجع الدوسري

يفتتح محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك ،  مساء يوم السبت القادم ، معرض ” عبدالعزيز .. رحلة في الذاكرة ” الذي يشرف عليه مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني في المحافظة ، وتنظمه مؤسسة إشراقة النجاح لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وأفاد مدير المؤسسة المنظمة الأستاذ غازي بن حسين المسعري ، أن المعرض يأتي ضمن احتفالية أهالي وادي الدواسر بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 ، ويتكون من خمسة أركان.

ويهدف إلى تعميق إنجاز الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ والفخر به ، وتقديمه نموذجاً إنسانياً لزعيم فذّ جعل من القيم السامية أسلوب حياة في الوطن ، والربط بين الحاضر والماضي واستشراف المستقبل .

في السياق ذاته ، أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمحافظة بالإنابة الأستاذ متعب بن مترك بن قويد ، أن إشراف المكتب على المعرض بالتعاون مع المؤسسة المنظمة ، يسهم في تحقيق استراتيجيات المكتب الرامية إلى الاحتفاء بالتاريخ والاعتزاز به ونشره ؛ باعتباره المكون الأساسي للهوية والواقع الحضاري الذي نعيشه  .

 

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