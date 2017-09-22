بر الشرقية توزع الحقيبة المدرسية على 2940 طالبا بالشرقية

وزعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية مؤخرا الحقيبة المدرسية على 2940 طالبا بفروعها بالمنطقة الشرقية وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية أن تكلفة برنامج الحقيبة المدرسية بلغت 630,000 ريال أي ما يتجاوز النصف مليون ريال شملت إجمالي ما تم صرفه للبرنامج من الجمعية لأبنائها بالإضافة لقيمة التبرعات العينية للحقائب التي تبرعت بها إحدى الجهات للجمعية لتوزيعها على المستحقين وأوضح العفيصان أن الجمعية تبنت برنامج الحقيبة المدرسية دعما منها للمسيرة التعليمية لأبنائها المستفيدين ورفع العبء عن أسرهم خلال فترة الدراسة مبينا أن الجانب العيني ببرنامج الحقيبة المدرسية لأبناء بر الشرقية يتضمن حقيبة مدرسية بكامل محتوياتها وزي مدرسي مناسب، فيما تضمن الجانب المادي من البرنامج تحويل قيمة الحقيبة والزي المدرسي البالغ 250 ريال على حساب رب الأسرة لشراء الحقيبة والزي المدرسي لأبنائه من خلاله.

من جانب آخر أكد يوسف بن إبراهيم المقرن مساعد الأمين العام ومدير إدارة الفروع أن الجمعية وزعت الحقيبة المدرسية في مدينة الدمام عبر فرعها دار الخير حيث وزعت 1440 حقيبة بتكلفة بلغت 330,000 ريال منها 1140 حقيبة تم تحويل قيمتها على حساب الأسر و300 حقيبة يتم توزيعها عينيا للحالات الطارئة، فيما وزعت الجمعية بالخبر 750 حقيبة عبر فرعها “مبرة الإحسان” بتكلفة بلغت 187,500 ريال شملت كوبونات تم توزيعها على الأسر بقيمة الحقيبة المدرسية تتضمن حقيبة مدرسية وأدوات مكتبية وزي مدرسي وحذاء، بينما وزعت الجمعية عبر فرعها بالنعيرية 200 حقيبة مدرسية بتكلفة بلغت 30.000 ريال ، وعبر فرع الإدارة النسائية 150 حقيبة مدرسية بتكلفة بلغت 22.500 ريال وعبر فرعها ببقيق 400 حقيبة مدرسية بتكلفة بلغت 60,000 ريال، وأبان المقرن أن بر الشرقية تحرص كل عام على تنفيذ برنامج الحقيبة المدرسية عبر فروعها بالمنطقة الشرقية حرصا منها على خدمة أبناء الأسر المستفيدة من أبناء الأيتام والأرامل و غيرها من أسر المستفيدين.