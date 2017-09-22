 شرطة مكة تتوصل لـ”مُعنف ابنه” وتُحول الشاب للمستشفى (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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شرطة مكة تتوصل لـ”مُعنف ابنه” وتُحول الشاب للمستشفى (فيديو)

المناطق _ متابعات
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأنه إشارة للمقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي أظهر مسنا يعنف ابنه، باشرت شرطة العاصمة المقدسة تحليل المقطع والوصول لذلك الشخص وتحديد هويته.
وأكد العقيد القرشي، أنه الشاب المعنف يعاني من اعتلال نفسي، وتبين أن والده مواطن مسن، حيث تم إحضاره وابنه لمركز الشرطة المختص، وتحويل الابن للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الكاملة له، مع تقديم الملف للنيابة العامة لاتخاذ اللازم وفق التعليمات.

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