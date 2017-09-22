 وفاة أغنى امرأة في العالم عن عمر يناهز 94 عامًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وفاة أغنى امرأة في العالم عن عمر يناهز 94 عامًا

وفاة أغنى امرأة في العالم عن عمر يناهز 94 عامًا
المناطق _ وكالات

أكدت ابنة المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور، وفاة أمها وريثة عائلة بيتنكور، التي أسست شركة لوريال العملاقة لمستحضرات التجميل ولا تزال تسيطر على أكبر حصة فيها، عن عمر يناهز 94 عامًا.
وصنفت مجلة فوربس، بيتنكور، كأغنى امرأة في العالم، وريثة المجموعة التي أسسها والدها قبل نحو قرن من الزمان عندما كان صانعًا لصبغة الشعر.

وتمتلك بيتنكور وعائلتها 33% من لوريـال رابع أكبر شركة فرنسية مدرجة بالبورصة.

وقدرت فوربس في وقت سابق هذا العام ثروة بيتنكور بمبلغ 39.5 مليار دولار لتكون أغنى امرأة في العالم وضمن أغنى 20 شخصًا على مستوى العالم.

 

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