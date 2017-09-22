بلدية محافظة بلجرشي انهت الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ٨٧

انهت بلدية محافظة بلجرشي كافة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني ٨٧ لما لهذه المناسبة من مشاعر جليلة يعبر عنها ابناء هذا الوطن المعطاء وذلك بمتابعة و إشراف من رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس / سعيد بن محمد مشعان

كما قامت بإنارة و تزيين مبنى البلدية و العديد من الميادين داخل المدينة احتفالاً بهذه المناسبة وتركيب أكثر من ٣٠٠٠ علم موزعة على شوارع المدينة وتركيب و توزيع اكثر من ٢٠٠ لوحة معبرة عن اليوم الوطني في جميع انحاء و شوارع المدينة وتزيين عدد من السيارات الخاصة بالبلدية التي ستنطلق عصر السبت في شوارع المدينة للاحتفال باليوم الوطني

و سيشارك منسوبوا البلدية بتوزيع الورود بالاضافة الى منشور تعريفي عن اليوم الوطني في المولات و مداخل المدينة سائلين الله ان يحفظ هذا البلد في ظل قيادته الرشيدة .