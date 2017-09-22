 بلدية محافظة بلجرشي انهت الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ٨٧ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة بلجرشي انهت الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ٨٧

بلدية محافظة بلجرشي انهت الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ٨٧
المناطق - الباحة
انهت بلدية محافظة بلجرشي كافة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني ٨٧ لما لهذه المناسبة من مشاعر جليلة يعبر عنها ابناء هذا الوطن المعطاء وذلك بمتابعة و إشراف من  رئيس بلدية محافظة بلجرشي المهندس / سعيد بن محمد مشعان
كما قامت بإنارة و تزيين مبنى البلدية و العديد من الميادين داخل المدينة احتفالاً بهذه المناسبة وتركيب أكثر من ٣٠٠٠ علم موزعة على شوارع المدينة وتركيب و توزيع اكثر من ٢٠٠ لوحة معبرة عن اليوم الوطني في جميع انحاء و شوارع المدينة وتزيين عدد من السيارات الخاصة بالبلدية التي ستنطلق عصر السبت في شوارع المدينة للاحتفال باليوم الوطني
 و سيشارك منسوبوا البلدية بتوزيع الورود بالاضافة الى منشور تعريفي عن اليوم الوطني في المولات و مداخل المدينة سائلين الله ان يحفظ هذا البلد في ظل قيادته الرشيدة .

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