رئيس بلدية بلجرشي :اليوم الوطني مناسبة خالدة ووقفة عظيمة

يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام وهو الأول من الميزان من عام 1352هـ يوماُ في ذاكرة التاريخ وفي فكر و وجدان المواطن السعودي كيف لا…. وهو اليوم الذي وحدّ فيه جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل . وفي هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني٨٧) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال قصة أمانة قياده…. ووفاء شعب ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز “رحمه الله” الذي استطاع بفضل الله وبما يتمتع به من حكمة وحنكة أن يغير مجرى التاريخ وقاد بلاده وشعبه إلى الوحدة والتطور والازدهار متمسكاً بعقيدته ثابتاً على دينه

إن في حياة الأمم والشعوب أياماً هي من أنصع تاريخها ويومنا الوطني لبلادنا الطاهرة تاريخ بأكمله إذ يجسد مسيرة جهادية طويلة خاضها البطل الموحد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- ومعه ابطال مجاهدون هم الآباء والأجداد – رحمهم الله جميعاً – في سبيل ترسيخ اركان هذا الكيان وتوحيده.. تحت راية واحدة وهي راية التوحيد .ومثلما كان اليوم الوطني تتويجاً لمسيرة الجهاد من أجل الوحدة والتوحيد فقد كان انطلاقة لمسيرة جهاد آخر.. جهاد النمو والتطور والبناء للدولة الحديثة

ونسأل الله ان يحفظ ولاة امرنا لما يقدموه بعد الله لحفظ امن وطننا الغالي وما يقدموه من تطوير و رؤى مستقبلية ناجحة ممثلة في رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظه الله .

رئيس بلدية بلجرشي

المهندس سعيد مشعان