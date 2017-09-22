 زعيم كوريا الشمالية: ترامب مختل عقلياً وسيدفع غالياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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زعيم كوريا الشمالية: ترامب مختل عقلياً وسيدفع غالياً

زعيم كوريا الشمالية: ترامب مختل عقلياً وسيدفع غالياً
المناطق - وكالات

في أعنف هجوم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وفي تصريح خارج عن أي معايير “بروتوكولية” وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمختل عقلياً.

وقال في بيان نادر الجمعة إن بلاده ستدرس “أعلى مستويات الإجراءات المضادة القوية في التاريخ” ضد الولايات المتحدة ردا على تهديد ترمب بتدمير كوريا الشمالية بالكامل.

كما اعتبر تصريحات الرئيس الأميركي “أشرس إعلان للحرب في التاريخ”، قائلاً إن خطاب ترمب بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء أكد أن برنامجبيونج يانج النووي هو المسار الصحيح.

وقال كيم في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن “تصريحات ترمب أقنعتني، دون أن تخيفني أو توقفني، بأن المسار الذي اخترته صحيح وأنه المسار الذي علي إتباعه للنهاية”.

 

وأضاف “كرجل يمثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ونيابة عن وباسم كرامة وشرف دولتي وشعبي ونفسي، سأجعل الرجل الذي يتولى سلطة القيادة العليا في الولايات المتحدة يدفع ثمن خطابه غاليًا”.

يذكر أن حدة التوتر بين البلدين بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة، ما دفع ترمب إلى التهديد مؤخراً بأنه في حال “سدت كل الأفق” فلن يكون أمام أميركا سوى خيار ضرب كوريا الشمالية التي وصفها الرئيس الأميركي أكثر من مرة بالدولة المارقة.

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