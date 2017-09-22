 أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة والطائف.. وعوالق ترابية على شمال ووسط المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة والطائف.. وعوالق ترابية على شمال ووسط المملكة

أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة والطائف.. وعوالق ترابية على شمال ووسط المملكة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف , في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على شمال ووسط المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 -35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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