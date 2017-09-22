الصين تدعو لضبط النفس بعد تهديد بيونجيانج باختبار قنبلة هيدروجينية

دعت الصين كل الأطراف اليوم للتحلي بضبط النفس بعد أن نسب إلى وزير خارجية كوريا الشمالية قوله إنه يعتقد أن بلاده قد تدرس اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في تصريح للصحفيين اليوم إن الصين تعارض فرض عقوبات من جانب واحد خارج إطار الأمم المتحدة.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات جديدة على كوريا الشمالية أمس الخميس بسبب برامجها النووية والصاروخية.