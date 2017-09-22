أمير تبوك: اليوم الوطني يوم عز وفخر يجسد الإنجازات العظيمة للمملكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن المحب لهذه البلاد وشعبها يزداد سعادة، و من تكون في نفسه ضغينة أو حسد فهو يزداد غماً إذا رأى ما تعيشه المملكة العربية السعودية من لحمة وعمل وجد وتقدم وازدهار .

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين ، فيما يلي نصها :

هذا اليوم المبارك اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية هو يوم عز وفخر للشعب السعودي وقيادته الحكيمة.

ونشكر الله سبحانه وتعالى على ما وهبنا من نعم عظيمة وكثيرة ومانحن فيه من خير وعافية ورفاهية واستقرار وأمن وطمأنينة ، ثم الشكر لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وهذا الشعب العظيم رجال ونساء وأطفال في كل مناطق المملكة الذين يسجلون كل يوم إنجازاً عظيماً وكبيراً لبلادهم ولأمتهم كان آخرها الإنجازات في حج هذا العام 1438هـ والنجاحات الكبيرة التي تحققت ولله الحمد .

والمحب لهذه البلاد وشعبها يزداد سعادة، ولا أريد أقول من يكره ولكن أقول من تكون في نفسه ضغينة أو حسد فهو يزداد غماً إذا رأى ما تعيشه المملكة العربية السعودية من لحمة وعمل وجد وتقدم وازدهار.

وأسأل الله سبحانه أن يمن علينا بالأمن والأمان وأن يستر على هذه البلاد وأهلها ويوفقهم لما فيه الخير , والمملكة العربية السعودية بلاد الحلم وتحقيق الحلم والحمد لله نجد هذا الحلم يتحقق في كل مركز ومحافظة ومدينة في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يوفق الشعب السعودي لما فيه تطوره ورفعته .