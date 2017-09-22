 أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة يمتد أثرها جيلاً بعد جيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة يمتد أثرها جيلاً بعد جيل

أمين عسير: اليوم الوطني ذكرى راسخة يمتد أثرها جيلاً بعد جيل
المناطق - عسير

أعرب أمين منطقة عسير الأستاذ صالح بن عبدالله القاضي في ذكرى اليوم الوطني الـ87 للملكة العربية السعودية عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة رافعاً تهنئته في يوم الوطن وعرسه السنوي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير الملكي الأمير منصور بن مقرن حفظهم الله.

وأكد القاضي أن هذا اليوم هو ذكرى راسخة في أذهان كل منتمي لأرض الوطن بدأت منذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وتتابعت إثر ذلك مراحل التطور والازدهار في عهد أبنائه الملوك الأفذاذ من بعده رحمهم الله جميعاً، وها هي الذكرى تتجدد عاماً تلو عام وصدى هذا اليوم وأثره يمتد جيلاً بعد جيل.
وذكر أمين عسير أن المملكة العربية السعودية تحتفل اليوم بعرسها السنوي في الوقت الذي تواصل فيه مسيرتها في النمو والازدهار وتعزز من مكانتها وتأثيرها عربياً وإسلامياً وعالمياً، تحت ظل قيادتنا الرشيدة في هذا العهد الزاهر، مضيفاً أن الله سبحانه وتعالى منّ على أرض هذا الوطن بنعم الأمن والأمان والتطور والنماء، وتزامناً مع ذكرى يوم الوطن فإن بلادنا ما زالت تحقق المزيد من النجاحات على الأصعدة كافة أمنياً واقتصادياً ورياضياً وغير ذلك من المجالات، وهذه الإنجازات تتحقق للوطن بفضل الله ثم بسواعد أبنائه وبناته تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين يحفظهما الله تعالى.

واختتم المهندس صالح القاضي تصريحه بهذه المناسبة داعياً الله عز وجل بأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار والتطور والازدهار، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويعينهم على خدمة وطنهم وشعبهم ليبقى شامخاً جيلاً بعد جيل.

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