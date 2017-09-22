 قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي : ذكرى اليوم الوطني محفورة في ذاكرة التاريخ وفي فكر ووجدان المواطن السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي : ذكرى اليوم الوطني محفورة في ذاكرة التاريخ وفي فكر ووجدان المواطن السعودي

قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي : ذكرى اليوم الوطني محفورة في ذاكرة التاريخ وفي فكر ووجدان المواطن السعودي
المناطق - تبوك

أكد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني في تصريحه له بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون , أن ذكرى اليوم الوطني في كل عام لبلادنا تعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام, ليبقى يوماً محفوراً في ذاكرة التاريخ منقوشاً في فكر ووجدان المواطن السعودي.
وبين أن في هذا اليوم وحد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل _طيب الله ثراه _شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفُرقة و التناحر إلى وحدة وانصهار وتكامل , وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم و المفاهيم و التضحيات و الجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق.
وقال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة : إننا إذ نحتفل في هذا اليوم ، لنعبر عما تُكنه صدورنا من محبة و تقدير لهذه الأرض المباركة ولمن كان لهم الفضل بعد الله تعالى في ما تنعم به بلادنا من أمن ورفاهية و استقرار، لقد شهدت المملكة في سنوات قلائل قفزات حضارية في جميع المجالات السياسية والتعلمية والاقتصادية والعسكرية بصفة عامة والقوات الجوية الملكية السعودية بصفة خاصة بعد أن أوكل إليها حماية أجواء المملكة العربية السعودية ضد أي اعتداء خارجي.
وأشار اللواء الزهراني إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للمواطن السعودي وما قدمته المملكة للأمتين العربية و الإسلامية من خدمات عظيمة , حيث أولت منذ نشأتها الإسلام و المسلمين اهتمامها و عنايتها فعمّرت مساجد الله في أنحاء الأرض مبتدئة بالحرمين الشريفين الذين شهدا في عهد الدولة السعودية أعظم توسعة لها عبر كل العصور , ثم شرعت بعد ذلك في طباعة كتاب الله لتوزع منه عشرات الملايين من النسخ بمختلف اللغات ليكون في متناول كل مسلم .
وفي ختام كلمته رفع اللواء الزهراني باسمه ونيابة عن منسوبي القطاع الشمالي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع _ حفظهما الله _ والأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي, باليوم الوطني المجيد

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