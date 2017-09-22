مدير عام التعليم بمنطقة تبوك : ذكرى اليوم الوطني خالدة وضاربة في أعماق المجد

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلّف إبراهيم بن حسين العُمري أن ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة هي مناسبة سعيدة تبعث البهجة والفرح وتسر النفوس وتشحذ الهمم محفورة في ذاكرة التاريخ ومنقوشة في وجدان وعاطفة كل مواطن سعودي ومقيم على هذه الأرض المباركة.

وأضاف أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى خالدة على مرّ الأيام والعصور وضاربة في أعماق المجد، تعيد أذهاننا إلى ملحمة البطولة والشجاعة والإرادة النافذة والرؤية السامية التي قادها الملك المؤسس الملك عبد العزيز – طيّب الله ثراه – الذي استطاع – بتوفيق الله – أن يوحّد شتات هذا الكيان العظيم ويجمعه على أساس راسخ هو كلمة الحق والمنهج الشرعي القويم، فأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وانسجام وتكامل، فعمّ الأمن والأمان ممهداً بذلك لبداية نهضة شاملة في جميع ميادين الحياة ومجالاتها حتى أصبحت بلادنا – ولله الحمد – في فترة وجيزة يشار إليها بالبنان في التقدم والازدهار والنمو والريادة والإنجازات التنموية العملاقة، والمشروعات الرائدة تطال جميع المجالات والقطاعات.

وأفاد أن قطاع التعليم حظي ولايزال باهتمام كبير ودعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ فخُصصت الميزانيات الضخمة، وافتتحت المدارس المتميزة، واستمرت جهود تطوير التعليم، فأحرز طلابنا الفوز في العديد من المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، كلها إنجازات يشهد بها القاصي والداني.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تخطو نحو رؤية 2030 الواعدة ومبادرات التحول 2020 التي تمضي فيها قيادتنا ونحن جميعا معها في عزيمة وحماسة وإصرار لمواصلة الإنجاز.

ورفع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك في ختام كلمته التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – وإلى كل أبناء الشعب السعودي، وأذكّر إخواني وأخواتي في أسرة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالأمانة التي حملوها وأن يكونوا قدوة حسنة في تعميق معاني الولاء والانتماء والوفاء لثرى هذا الوطن المعطاء