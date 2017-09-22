تعليم الطائف يحقق المركز الأول في إجازتي في عدد من المسارات على مستوى الوزارة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف المركز الأول على مستوى إدارات التعليم في المسار السياحي لبرنامج إجازتي 2 لصيف 1438 . حيث حصد نادي الشفا الموسمي المركز الاول في المسار السياحي من بين المسارات الخمسة لبرنامج اجازتي2 “الوظيفي ، الترفيهي، التقني ، السياحي، التطوعي”.

من جانبه أشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بهذا الانجاز والذي كان نتاج المتابعة والتحفيز المستمرين من قبل مدير ومديرة ادارة النشاط الطلابي لقادة وقائدات الاندية للبنين والبنات مقدماً شكره لادارة النشاط الطلابي للبنين وادارة نشاط الطالبات على ذلك ، ومقدما شكره كذلك لنادي الشفا الموسمي بما تحقق من انجاز متمنياً مزيدا من الابداع والتميز .

وكانت الأندية الموسمية للبنين والبنات بالطائف عملت خلال برنامج اجازتي 2 عملت على تقديم حزمة من البرامج والفعاليات والانشطة المتنوعة والمختلفة والتي تلبي رغبات جميع مرتادي ومرتادات الاندية والذي تجاوز عددهم 10 آلاف طالب وطالبة ، ويهدف بنامج إجازتي 2 لاستثمار أوقات فراغ الطلبة بما يعود عليهم بالفائدة وترسيخ القيم الايجابية في شخصياتهم وإكسابهم المهارات والقيم الحميدة وتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية ، وقدمت الإدارة خلالها العديد من البرامج والفعاليات التي تلبي احتياجات جميع فئات الطلبة وتحقق رغباتهم.