 محافظ التحلية ذكرى اليوم الوطني مناسبة خالدة تذكر بها الأجيال بكل القيم والمبادىء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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محافظ التحلية ذكرى اليوم الوطني مناسبة خالدة تذكر بها الأجيال بكل القيم والمبادىء

محافظ التحلية ذكرى اليوم الوطني مناسبة خالدة تذكر بها الأجيال بكل القيم والمبادىء
المناطق - الدمام

اعرب معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي ان اليوم الوطني للمملكة، ذكرى عزيزة على قلوبنا، لما جسده لنا التاريخ في مثل هذا اليوم العظيم الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – هذا الكيان العظيم، وأحال الفرقة وألف بين القبائل وجمع كلمتهم على كتاب الله وسنه نبيه – صلى الله عليه وسلم – .
وقال معاليه  في ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين أنها مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تذكر فيها الأجيال بكل القيم والمبادئ والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق، وهو يوماً جنينا ثماره أجيال وأجيال ومازلنا كذلك .
وأضاف إننا إذ نحتفل بهذا اليوم لنعبر عما نكنه في أنفسنا من عرفان وتقدير لكل من أسهم في وحدتنا على كلمة واحدة في بلد واحد وعلى قلب واحد ، وفي مقدمة من نكن لهم بهذا العرفان الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي كتب الله على يده توحيد هذا الوطن المعطاء، وأتى من بعده من سار على أثره من أبنائه البررة إلى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، مشيراً إلى أن ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مختلف الصعد وخلال فترة قصيرة من الزمن لهو معجزة حقيقية يشار لها بالبنان، وما كان لمثل هذا البناء أن يتم لولا توفيق الله أولاً ثم ما تبعه من التمسك بعروة البيعة الوثقى،والوفاء لولي الأمر، والتكاتف والتراحم والتلاحم بين قيادة هذا الوطن وشعبه الكريم الوفي الآبي

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