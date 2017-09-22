اليوم الوطني .. وفاء وعهد

بكل الحب والوفاء، والعهد والولاء، سطر الشعب السعودي الكريم أرقى وأسمى صور التلاحم بين القيادة والشعب، ففي ظل الدعاوي المغرضة من أعداء الأمن والأمان، ومحاربي السلم والسلام، تجلت قيم الوطنية الصافية والمواطنة العزيزة من قبل أبناء هذا الوطن المعطاء، الذي بادل وطنه بكل معاني العز والشموخ، التي أرغمت وأذلت كل من سولت له نفسه المساس بكيان هذا الوطن، المملكة العربية السعودية، أن يندحر ويفشل ويولي صاغراً ذليلاً.

وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الكريمة، فيجب علينا أن نظهر ما تكنه قلوبنا من حب ووفاء وعهد وولاء لقيادتنا الرشيدة الذين لم يألوا جهداً في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الوطن والمواطن العزيز. وخصوصا ما نشاهده يوما بعد يوم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يشهد تنمية شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، فتحقق للوطن والمواطن الازدهار والنمو والتطور على كافة الأصعدة بشكل عام، وعلى التدريب التقني والمهني بشكل خاص. والتي تبرهن على السياسة الحكيمة وبعد النظر لولاة الأمر – حفظهم الله – فكان الدعم والاهتمام بالإنسان السعودي الذي هو محور التنمية، فعلى مدى عقود مضت ، اهتمت الدولة بالاستثمار في أبناء الوطن كونهم الأساس في صناعة المستقبل وذلك كان التأهيل والتدريب من الأولويات في الخطط التنموية.

وبهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، يطيب لي باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي الكلية التقنية بجازان أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية. ونؤكد بأن ذكرى اليوم الوطني هي ذكرى مجيدة وغالية على قلوب كل من وطأت أقدامه ثرى هذا البلد الأمين، مستعرضين ومثمنين تلك الجهود العظيمة والمباركة لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله في توحيد هذه البلاد الطاهرة تحت راية التوحيد الخالدة وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وما نهجه وسار عليه أبناؤه ملوك المملكة رحمهم الله، إلى هذا العهد الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله. حفظ الله البلاد وقيادتها وشعبها وعلمائها، وكتب النصر والتمكين لجنود الوطن المرابطين، وأ‘ادهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين.

بقلم – عميد الكلية التقنية بجازان

موسى حمد الأمير