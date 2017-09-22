تعليم القصيم” يفعل “فلاتر السناب” لليوم الوطني

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الإعلام التربوي “فلاتر” على موقع التواصل الاجتماعي الـ”سناب شات” في عددٍ من المواقع الجغرافية بمدينة بريدة، وفي إطارات زمنية متباينة، بمناسبة اليوم الوطني الـ87 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –رحمه الله- حيث وضعت تلك الفلاتر الوطنية بطرق مميزة لتوثيق اللحظة بشعار يوم الوطن.

ويأتي ذلك من قبل الإدارة العامة رغبة منها إلى توظيف قنوات التواصل الاجتماعي وتطويعها لتسهم في رسم وتدوين مشاعر أبناء الوطن، تجاه وطنهم، وفي مناسبة غالية تعيد أمجاد الوطن الخالدة، ويستذكر عبرها النقلات والتحولات الحضارية والتنموية والمعيشية عما كانت عليه في الأزمان الماضية.

وتسعى الإدارة العامة من خلال تلك الخطوة إلى ربط التقنية واهتمامات الشباب بما يعود عليهم بالمنفعة والفائدة الوطنية والمعرفية والثقافية، ليستطيعوا من خلال ذلك العمل على صناعة محتواهم الثقافي، وتشكيل معالمه وملامحه، وليمسكوا زمام المبادرة في استثمار كل المناسبات الوطنية والتعليمية التي تعكس حجم رقيهم وتعلمهم الرفيع.