م. المدني مدير سياحة حائل: فرحة وطن

أكد المهندس فيصل بن خالد المدني المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل أن الفرح الذي يعم مملكتنا في اليوم الوطني على جميع المستويات الرسمية والشعبية بمناسبة ذكرى حلول اليوم الوطني الـ 87 للمملكة هو تعبير صادق وعفوي من قبل المواطنين والمواطنات بذكرى عزيزة على قلوب الشعب السعودي الكريم.وعد هذه المناسبة ذات وقع خاص في نفوس جميع المواطنين لما لها من تقدير بعد أن وحّد صفوفها الملك عبدالعزيز آل سعود – طيّب الله ثراه – وجعل أرجاء هذه المعمورة دولة واحدة، وفي هذه المناسبة الغالية نعتز بالإنجازات التي تمت بدعم الحكومة الرشيدة للوطن والمواطنين.

لافتا خلال حديثه الى ان الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بهذه المناسبة الوطنية الهامة تجد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمواطنات معربين عن سعادتهم مؤكدين مواطنتهم الحقة وهذه الفعاليات امتداد لدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل.

وأشار إلى أننا في هذا الاحتفال نستحضر دوماً تضحيات وتقديم الدولة لكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل أن يبقى مجتمعنا في أفضل مستوياته، وفي بلد العطاء والنماء بمملكة الخير وفي عهد عمّ الازدهار المجالات كافة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهم الله -، وانطلاقا من توجيهات البلد المعطاء كان ومازالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا الصرح الشامخ بقيادة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ركيزة مهمة في دعم الوطن والمواطنين والمواطنات لتحقيق طموحهم، كما تحرص الهيئة على مواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم البرامج التي تدعم هذه المسيرة من خلال نشر ثقافة العمل والابتكار وفتح آفاق جديدة لأبناء الوطن نحو الاستثمار السياحي الواعد والمساهمة في دعم اقتصاد الوطن وتشجيع المشروعات الريادية في كل أرجاء المملكة.

وختم بقوله “أشرف بأن أقدم التهنئة والمباركة والدعاء الصادق باسم منسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل كافة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي كافة، سائلا الله تعالى أن يحفظ الوطن عزيزًا أبيًا شامخًا، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه أمن ونماء هذا الوطن العظيم”.