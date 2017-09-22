 أمير الشرقية يرعى احتفالات اليوم الوطني.. في “واجهة الدمام” غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية يرعى احتفالات اليوم الوطني.. في “واجهة الدمام” غدا

أمير الشرقية يرعى احتفالات اليوم الوطني.. في “واجهة الدمام” غدا
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، احتفالات اليوم الوطني بالمنطقة الشرقية، و سيقام الاحتفال الذي ينظمه مجلس التنمية السياحية في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، وذلك مساء يوم غدٍ السبت بإذن الله، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في المناسبة، ويشمل الاحتفال استعراضاً للقطاعات المشاركة، وعدد من الفعاليات، والعرضة السعودية.

حيث تشارك في احتفالات هذا العام القوات الجوية الملكية السعودية ممثلةً بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي “قاعدة المؤسس” باستعراضٍ لطائراتٍ مقاتلة، والذي يعد فريداً من نوعه، حيث تشارك طائرات ف-15 الهجومية، وف-15 الدفاعية، وطائرات الترنيدو، في استعراضٍ عسكري يبدأ من شاطئ نصف القمر مروراً بشاطئ العزيزية، وواجهتي كورنيش الدمام والخبر البحرية، وصولاً إلى شاطئ الفناتير بمحافظة الجبيل، والعودة في ذات المسار.
حيث يبدأ العرض بمشيئة الله في الساعة 4,30مساءً، ومن المتوقع وصول الطائرات إلى الواجهة البحرية بكورنيش الخبر في الساعة 5مساءً، ومن ثم تصل إلى الواجهة البحرية بكورنيش الدمام في الخامسة والربع، وبعد ذلك ينتقل التشكيل إلى شاطئ الجبيل في الخامسة والنصف مساءً.
ويعد هذا الاستعراض بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني السعودي، مشاركةً من القوات الجوية الملكية السعودية في ذكرى هذا اليوم العظيم، ولما تمثله القوات الجوية من درعٍ حصين حمى ويحمي سماء المملكة من أي اعتداء، وما تمثله الطائرات المقاتلة من رمزٍ للقوة والتطور الذي شهدته المملكة.
كما تقام فعالية “صندوق اليوم الوطني” والتي تضم عروض الهولوجرام في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام الساعة 8:30مساءً من مساء يوم غدٍ (السبت)، وتقام عروض الألعاب النارية في الواجهة البحرية بكورنيش الخبر في ذات اليوم، والتي ستنطلق بإذن الله في 9:15مساءً، لتشكل مجموعة من الرموز التي تدل على الفرح بهذه المناسبة العزيزة، ويحتضن منتزه الملك عبدالله البيئي بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء فعالية “طلعة وطنية” التي تضم عدداً من الفعاليات العائلية الترفيهية، وتقام فعالية “الوهج السعودي” في حديقة الملك سلمان بمحافظة حفر الباطن، والتي تضم فعاليات عائلية متنوعة، وفقرات ترفيهية مختلفة، وفي شاطئ الفناتير بالجبيل الصناعية، تقام عروض النوافير الضوئية للشباب والعائلات من الساعة 6مساءً وحتى 11مساءً، وفي فعالية مخصصة للشباب يقام مهرجان الوطن للسيارات في منتزه الملك فهد بالدمام من الساعة 4عصراً، حيث يضم عدداً من الفعاليات الترفيهية الشبابية المختلفة

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