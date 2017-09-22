 “إمارة الشرقية” تتوشح الأخضر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“إمارة الشرقية” تتوشح الأخضر

“إمارة الشرقية” تتوشح الأخضر
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

توشح ديوان إمارة المنطقة الشرقية باللون الأخضر الباهي، احتفالاً بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للملكة العربية السعودية ، حيث جهزت الإدارات العاملة في الإمارة الأضواء الخضراء لتنير مبنى الإمارة احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة.
وكان حساب الإمارة الرسمي في منصة تويتر قد اكتسى باللون الأخضر في صورة الحساب احتفالاً بهذه المناسبة، وتغيرت صورة رأس الحساب “الهيدر” لتحمل رسالةً معبرةً عن اليوم الوطني وما تمثله المنطقة الشرقية للوطن، كما جهزت الإدارات العاملة في الإمارة الأعلام الوطنية على سور ديوان الإمارة، وفي الممرات الرئيسية، وعلى الشاشات التوعوية في مقر الإمارة، وكذلك في المحافظات والمراكز.
يذكر أن إمارة المنطقة الشرقية تشارك الوطن مناسباته الوطنية المختلفة بتزيين المبنى، واللوحات التوعوية في مقرها وفي المحافظات والمراكز المختلفة، كما تنشط من خلال حسابها في منصة تويتر باستخدام الرسائل المصورة المزودة بالمعلومات “انفوجرافيك” والفيديوهات القصيرة المعبرة .

 

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