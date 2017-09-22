تستقبل الأماكن التاريخية والتراثية في منطقة تبوك الزوار خلال إجازة اليوم الوطني وهي متحف قلعة تبوك و متحف تيماء وبئر هداج وقلعة الملك عبد العزيز في ضباء وحقل و قلعة البلدة بالوجه ومغاير شعيب بالبدع و عدد من المواقع و القلاع و القصور التاريخية في تيماء متاحة من خلال مراكز الزوار، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصرا الى الثامنة مساء ، بهدف إطلاع المواطنين والمقيمين على تاريخ الوطن، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصور الذهنية عن المتاحف ومقوماتها السياحية.
ومشاهد مرئية عن المواقع الأثرية والتراثية وعن الآثار والتراث داخل المتاحف
سياحة تبوك تستقبل الزوار خلال اليوم الوطني
تستقبل الأماكن التاريخية والتراثية في منطقة تبوك الزوار خلال إجازة اليوم الوطني وهي متحف قلعة تبوك و متحف تيماء وبئر هداج وقلعة الملك عبد العزيز في ضباء وحقل و قلعة البلدة بالوجه ومغاير شعيب بالبدع و عدد من المواقع و القلاع و القصور التاريخية في تيماء متاحة من خلال مراكز الزوار، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصرا الى الثامنة مساء ، بهدف إطلاع المواطنين والمقيمين على تاريخ الوطن، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصور الذهنية عن المتاحف ومقوماتها السياحية.
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