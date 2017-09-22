سياحة تبوك تستقبل الزوار خلال اليوم الوطني

تستقبل الأماكن التاريخية والتراثية في منطقة تبوك الزوار خلال إجازة اليوم الوطني وهي متحف قلعة تبوك و متحف تيماء وبئر هداج وقلعة الملك عبد العزيز في ضباء وحقل و قلعة البلدة بالوجه ومغاير شعيب بالبدع و عدد من المواقع و القلاع و القصور التاريخية في تيماء متاحة من خلال مراكز الزوار، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة عصرا الى الثامنة مساء ، بهدف إطلاع المواطنين والمقيمين على تاريخ الوطن، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصور الذهنية عن المتاحف ومقوماتها السياحية.

ومشاهد مرئية عن المواقع الأثرية والتراثية وعن الآثار والتراث داخل المتاحف