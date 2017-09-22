 سياحة تبوك تستقبل الزوار خلال اليوم الوطني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سياحة تبوك تستقبل الزوار خلال اليوم الوطني

سياحة تبوك تستقبل الزوار خلال اليوم الوطني
المناطق - تبوك - منى الريس

تستقبل الأماكن التاريخية والتراثية في منطقة تبوك الزوار خلال إجازة اليوم الوطني وهي متحف قلعة تبوك و متحف تيماء وبئر هداج  وقلعة الملك عبد العزيز في ضباء وحقل و قلعة البلدة بالوجه ومغاير شعيب بالبدع و عدد من المواقع و القلاع و القصور التاريخية في تيماء متاحة من خلال مراكز الزوار، وذلك خلال الفترة المسائية من  الساعة الخامسة عصرا الى الثامنة مساء ، بهدف إطلاع المواطنين والمقيمين على تاريخ الوطن، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الصور الذهنية عن المتاحف ومقوماتها السياحية.
ومشاهد مرئية عن المواقع الأثرية والتراثية وعن الآثار والتراث داخل المتاحف

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