الرياض تتزين للاحتفاء باليوم الوطني ٨٧

نشرت أمانة منطقة الرياض أكثر من 5000 علم على مختلف المواقع في العاصمة، احتفاء اليوم الوطني، في الوقت الذي أضاءت فيه أكثر من 12 ميدان وجسر بالأولوان الخضراء الزاهية.

وقال المهندس إبراهيم بن ناصر الهويمل مدير عام الإدارة العامة للحدائق في أمانة منطقة الرياض المشرف العام على الفعاليات، إنه تم وضع أكثر من 50 بالون عملاق بالألوان الخضراء والبيضاء، وآلاف من البالونات الصغيرة لإطلاقها في جميع المواقع احتفاء بهذه المناسبة الوطنية، التي يشارك في تنفيذها أكثر من 2200 عنصر.

وبين الهويمل أن الأمانة جهزت عدة فعاليات لليوم الوطني، تتصدرها فعالية خدمة وطن، والتي يجري خلالها استكمال تنفيذ حديقة حي المحمدية بواسطة الأهالي وعدد من المتطوعين، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيف الشوارع المحيطة

ويجري خلال الفعالية أيضا زراعة عدد من الاشجار من قبل المتطوعين والأهالي في موقع مخصص حديقة بحي لبن بالإضافة الى المساهمة في تنظيف المناطق المحية، و زراعة عدد من الأشجار في شعيب بنبان بمنتزه الملك سلمان ببنبان.

ولفت الهويمل إلى أن الفعالية الثانية هي فعالية وطني نبضي، وهي عبارة عن ماراثون الدراجات بوادي حنيفة بمشاركة نحو ألف دراج، حيث ستكون نقطة الانطلاق من تقاطع العريجاء مع الوادي وحتى سد عرقة، وذلك بطول ١١ كيلو متر، بالإضافة إلى سباق ماراثون المشي بوادي حنيفة من مدخل الوادي بحي عرقة وحتى سد عرقة، حيث بلغ عدد المسجلين ٦٠٠ متطوع بطول ٣ كيلومتر.