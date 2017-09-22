تدريب 35 مستفيدة من دار الحضانة الاجتماعية بالرياض

نظمت دار الحضانة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والأهلية برنامجان تدريبيان لـ35 مستفيدة من يتيماتهاالمشمولات بالرعاية والموظفات .

احتوى البرنامج الأول “التوعية البيئية” الذي اقيم بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية وقدمته المدربة البندري الوتين على العديد من المحاور ابرزها “تعريف البيئة ومفهوم الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ودور الأسرة في تنمية السلوك البيئي إضافة الى كيفية جعل المنزل صديقاً للبيئة “و صاحب البرنامج بعض الأنشطة والمناقشات بين المدربة والمستفيدات من فتيات الدار والموظفات اللاتي وصل عددهن الى ٢٢ متدربة فيما تضمن البرنامج الثاني “بيدي اصنع ” الذي نظمه مركز منالك النموذجي للتدريب والتحقت به ثلاثة عشر يتيمة من فتيات الدار خمس ورش عمل متفرقة على مدى اسبوع كامل تعرفت خلاله الفتيات على طرق تنسيق الزهور وفنون المكياج والديكوباج وكيفية صناعة العطور بالإضافة الى تنفيذ الكثير من التطبيقات العملية والتدريبات مثل انتاج بعض القطع الفنية وتأسيس لوحة فنية بخامات مختلفة وابتكار تصاميم خاصة بكل متدربة.

وقد اشارت مديرة دار الحضانة الاجتماعية بالرياض الاستاذة هدى سيلان الى حرص الدار على تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية طوال العام من خلال التعاون مع مراكز التدريب والقطاعات الحكومية والأهلية واستقطاب العديد من المختصين والمختصات في مختلف المجالات لتنفيذها بشكل دوري ومستمر داخل وخارج الدار وفق احتياجات جميع الفئات العمرية لديها وبما يحقق تطلعات الوزارة واهدافها التنموية