مدير صندوق المئوية: اليوم الوطني شاهد على “87” عاماً من مسيرة التنمية

تحدث الاستاذ سلطان بن محمد بن هدبا مدير عام صندوق المئوية بمناسبة اليوم الوطني قائلاً أن اليوم الوطني “87” شاهد على الإنجازات المتوالية على هذه الأرض الطيبة المباركة، والتي وضع لبناتها الأولى، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وواصل أبناؤه البررة البناء حتى تبوأت المملكة العربية السعودية منزلة مرموقة بين الأمم.

وأضاف أن ماحققته المملكة أصبح نموذجا تسعى الكثير من الدول والشعوب لتحقيق لو جزء بسيط مما حققته وهذا بفضل الله ثم بعزيمة قادتنا وإرادة الشعب وتحقيق الإنجازات المتواصلة في كافة المجالات، لتجسد مسيرة التقدم والرخاء، وتتواصل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله ورعاه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز رعاه الله. وتعتبر رؤية المملكة 2030 نقلة نوعية ستسهم بإذن الله تعالى في دفع عجلة التنمية وتحقق مزيداً من التقدم في كافة الاتجاهات والمجالات ودافعاً لمزيد من الجد والاجتهاد في سبيل الوصول إلى أفضل المستويات.

وأشار أن التكاتف الوطني من أهم العوامل المطلوبة لاستمرار حياة المجتمعات والدولة الوطنية في العصر الحديث وذلك بسبب تكوين علاقة خاصة ومميزة بين القيادة والحكومة من جانب وبين الشعب و النخب الثقافية داخل المجتمع الوطني من جانب آخر.

وأردف غالبا ما تقوم الشعوب والدول باختيار يوما وطنيا والاحتفال به في كل عام وذلك من أجل تحقيق التكاتف الوطني حيث هذا التكاتف له أهمية كبيرة في المجتمعات الحضارية الحالية، وتعبر الشعوب ونخبها الاقتصادية والسياسية والثقافية عن فرحها وسعادتها بهذا اليوم وتوظف الحكومات إمكانياتها وتتخذ السياسات والإجراءات من أجل تحقيق التكاتف الوطني.

وتابع اليوم يحتفل اليوم الشعب السعودي بهذا العرس الوطني وهو ملتف حول قيادته الحكيمة ويقف مع حكومته الرشيدة في البناء الحضاري ومواجهة المخاطر.

واكد أن من ابرز اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه الاهتمام والعناية بقضايا الشباب، ومعالجة مشكلاتهم وسن سياسات جديدة وتعد لهم فرص التعليم والتدريب للمشاركة في بناء الوطن، وتقديم التسهيلات للقادرين منهم على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة هذا ويعد صندوق المئوية عملاً مؤسسياً مواكباً لتطلع المملكة العربية السعودية وطموحها في دعم الشباب لبدء مشاريعهم الصغيرة و المتوسطة، ليكون وجهه داعمة لرواد ورائدات الأعمال ، في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة المهتمة بتشجيع المبادرات التجارية لصغار المستثمرين.ويقدم صندوق المئوية العديد من الخدمات لرواد الأعمال، كلها تصب في مصلحة تنمية الشباب في هذا المجال وإتاحة الفرصة لهم والمحافظة على نجاح مشاريعهم.

وختم حديثه بالقول أن الشباب يمثلون أمل الأمة ومستقبلها وهم رجال الغد الذين سيحملون مسئولية النهوض بالوطن في شتى الميادين ولذلك لابد من إعدادهم إعدادا سليما يسهم في مساعدتهم لتحمل تلك المسئولية وهم من يمثلون النسبة الاعلي في تعداد السكان في المملكة.