مدير فرع وزارة العدل بتبوك: اليوم الوطني هو تواصل الخير والعطاء لخادم الحرمين الشريفين

قال مدير عام فرع وزارة العدل بتبوك الشيخ ابراهيم سليم اللاحم في ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية : تتواصل مسيرة الخير والعطاء ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، وتعيش المملكة هذه الذكرى، في ظل نهضة شاملة وعملاقة تشهدها كافة القطاعات ، انعكست آثارها الإيجابية على حياة المواطنين في هذا البلد المبارك .

ولقد حرص خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم رعاه الله على تبني مبدأ الإصلاحات الشاملة ، وأسس لمشاريع استراتيجية طموحة في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وحرص على دعم برامج الضمان الإجتماعي والإسكان والقروض الإجتماعية ، وغير ذلك الكثير من البرامج والخدمات التي يصعب حصرها.