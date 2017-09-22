 مدير فرع وزارة العدل بتبوك: اليوم الوطني هو تواصل الخير والعطاء لخادم الحرمين الشريفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير فرع وزارة العدل بتبوك: اليوم الوطني هو تواصل الخير والعطاء لخادم الحرمين الشريفين

مدير فرع وزارة العدل بتبوك: اليوم الوطني هو تواصل الخير والعطاء لخادم الحرمين الشريفين
المناطق_علي العميري
قال مدير عام فرع وزارة العدل بتبوك الشيخ ابراهيم سليم اللاحم في  ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية : تتواصل مسيرة الخير والعطاء ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  حفظه الله ، وتعيش المملكة هذه الذكرى، في ظل نهضة شاملة وعملاقة تشهدها كافة القطاعات ، انعكست آثارها الإيجابية على حياة المواطنين في هذا البلد المبارك .
ولقد حرص خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم رعاه الله على تبني مبدأ الإصلاحات الشاملة ، وأسس لمشاريع استراتيجية طموحة في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وحرص على دعم برامج الضمان الإجتماعي والإسكان والقروض الإجتماعية ، وغير ذلك الكثير من البرامج والخدمات التي يصعب حصرها.

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