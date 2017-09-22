مدير تعليم الشرقية: وطن العزيمة والإصرار

في هذا اليوم المجيد من أيام الوطن الغالي ، وعلى ثرى ساحلنا الشرقي الحبيب تزدهي شرقيتنا شرقية الخير في حُلل الفخر والاعتزاز وقد توشحت الأخضر الزاهي لون الجمال احتفالا بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيس هذا الصرح الشامخ و الكيان العظيم المملكة العربية السعودية “

إن المتأمل في مسيرة الخير والنماء ليدرك يقينا أن الله حبانا بقيادة تسعى إلى التغيير والتطوير، وإلى مواكبة المستجدات وتلمّس الاحتياجات، ورسم الاستراتيجيات ؛ لينهض الوطن، ويترفّه المواطن ، وتقوى مفاصل الدولة ، وليستقر الكيان السعودي مزدهرا شامخا فها هي الإنجازات التنموية العملاقة ، والمشروعات الرائعة تطال جميع المجالات والقطاعات لاسيما قطاع التعليم الذي حظي ـ ولا يزال ـ باهتمام كبير ودعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين إذ بلغ تطوير التعليم مداه ، فأحرز طلابنا الفوز في العديد من المسابقات المحلية والاقليمية والعالمية ، بإنجازات يشهد بها القاصي والداني ، إنجازات نفاخر بها ونراهن عليها ،

فبطلابنا المتميزين سيكون وطننا أجمل وأقوى بمشيئة الله ، وبسواعدهم ستنهض الأمة ، وبتعليمنا المتوافق مع أعلى معايير الجودة سنكون في مصاف الدول المتقدمة ، لاسيما ونحن نستشرف مستقبلا باهرا في ظل رؤية طموحة وداعمة للتحول الوطني المأمول2030.

إنه يوم أغر في جبين التاريخ بل هو درة الأيام ومفخرة لكل سعودي …. سعوديتنا مهما تحدثنا عنها وعن ماضيها وعن أمجادها ومكانتها وعمقها العربي والإسلامي ودورها الريادي فحديثنا عن كل ذلك يقصر .ونجدها فرصة سانحة أن نجدد الولاء لمملكتنا الغالية وأن نذود عنها بكل مانملك ، ولا نرضى لكائن من كان أن ينال منها أو يمسها بسوء ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة عندما أحب مكة والمدينة .

في هذه المناسبة العزيزة على نفوسنا يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في أسرة تعليم الشرقية أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أسمى آيات التهاني والتبريكات ، مفعمة بأصدق الدعوات ، وأجمل الأمنيات ، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله جميعا وحفظ الله مملكتنا من كل سوء ومكروه ، وأدام أمننا واستقرارنا و رخاءنا أعواما عديدة و أزمنة مديدة .

مديرعام التعليم بالمنطقة الشرقية

د. عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس