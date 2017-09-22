رونالدو وميسي ونيمار يتنافسون على جائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار سيتنافسون على لقب جائز أفضل لاعب في العالم في .2017

وساهم رونالدو في حفاظ فريقه على لقب الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا، فيما أكمل ميسي، لاعب برشلونة، مع زميله السابق في الفريق نيمار، الذي انتقل لباريس سام جيرمان هذا الصيف، القائمة المختصرة التي تضم ثلاثة لاعبين فقط.

ويتم منح الجائزة من خلال مزيج من الأصوات من مدربي المنتخبات الوطنية ، وقائدي المنتخبات، بالإضافة إلى أعضاء من وسائل إعلام والجماهير، وسيتم تقديم الجائزة في حفل توزيع جوائز الأفضل لفيفا في 23 أكتوبر بلندن.

وسيتنافس زين الدين زيدان ، الذي قاد ريال مدريد للحفاظ على لقبيه في الموسم، مع أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي وماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس على جائزة أفضل مدرب للرجال.

فيما ضمت القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى الثلاثي جيانلويجي بوفون ، حارس يوفنتوس، وكيلور نافاس، حارس ريال مدريد، بالإضافة إلى مانويل نوير ، حارس بايرن ميونخ.

فيما تتنافس على لقب أفضل لاعبه ليكي ماتينز ، التي ساعدت المنتخب الهولندي للفوز بأمم أوروبا للسيدات (يورو 2017) ، والأمريكية كارلي لويد، والفنزويلية ديني كاستيلانوس.

وتتصدر سارينا فيجمان، التي قادت المنتخب الهولندي للحصول على لقبه الأوروبي، قائمة أفضل مدرب لمنتخبات السيدات بجانب نيلس نيلسين مدرب المنتخب الدنماركي وجيرارد براشوير مدرب نادي ليون.