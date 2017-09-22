الغامدي :نشهد في هذا العهد الزاهر نقلة حضارية متطورة في شتى مجالات الحياة

في هذا اليوم الأغر تحل الذكرى السابعة والثمانون لليوم الوطني لبلادنا الغالية في غرة الميزان وهو اليوم الذي يتذكر فيه المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء( اليوم الوطني) يوم توحيد هذا الكيان الشامخ على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء و العطاء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم كيف لا وهذا البلد هو مهبط الوحي وقبلة المسلمين .

إننا في مملكة الإنسانية نشهد في هذا العهد الزاهر نقلة حضارية متطورة في شتى مجالات الحياة ، ولعلي أشير في هذه العجالة إلى اهتمام الدولة رعاها الله بتدريب الشباب وتوظيفهم ودعم كل توجه لإيجاد مسارات تدريب متطورة وغير تقليدية تستوعب الشباب وتمدهم بمهارات سلوكية ومهنية في شتى المهن التي يحتاجها سوق العمل ولعل تلك المشاريع التي حظيت بها منطقة الباحة في مجال التدريب التقني والمهني أحد شواهد ذلك الدعم أللامحدود والتي بلغت في مجملها قرابة 200 مليون ريال وذلك لإنشاء وتجهيز منشآت تدريبية تحقق أهداف المخطط الاقليمي واستراتيجية التنمية للمنطقة والتي ترتكز على بناء الإنسان وتنمية المكان للمضي قدماً نحو العالم الأول بعون الله تعالى.

ويجري العمل حالياً على تشغيل و تنفيذ ( 6 ) مشاريع تدريبية جديدة في عدد من محافظات منطقة الباحة ومنها : مشروع استبدال المعهد الصناعي الثانوي بالباحة بتكلفة بلغت 32916015 ريال ، إلى جانب استكمال مشروع المعهد الصناعي الثانوي ببلجرشي والمكون من مرحلتين بتكلفة إجمالية بلغت 31688835 ريال ويجري العمل حاليا على الاستعداد لتشغيل المرحلة الثانية من المشروع، في حين تم استلام المرحلة الثانية للمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المندق(مبنى الفصول التدريبية) الذي أنشيء بتكلفة تقدر بـأكثر من 9 مليون ريال ودخل الخدمة مؤخراً، ويجري حاليا استكمال مشروع المعهد الصناعي الثانوي بسجن منطقة الباحة بتكلفة 3186000 ريال وقد تجاوزت نسبة الإنجاز بالمشروع أكثر من 90% ، بالإضافة إلى استمرار الأعمال بمشروع المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة قلوة بتكلفة تقدر ب 47382000 ريالا”، في حين أن مشروع انشاء الكلية التقنية للبنات بمحافظة العقيق يعد مشروعا نموذجيا بتكلفة تقديرية 88359000 ريالا ” والجدير بالذكر أن هذا المشروع قد قطع نسبة كبيرة جدا من الإنجاز وهو بمراحله النهائية حالياً

والتي سوف تساهم بإذن الله في استقطاب وتأهيل أبناء منطقة الباحة.

ونحن في الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة وبتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد نحرص على تحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم المالي السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله-لتحقيق الإسهام الفاعل للمؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي ، كما إننا نبذل جهوداً مضاعفة للدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة، والتي أثمرت بفضل الله عن تحقيق المزيد من التوسع في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب والإسهام في تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة أمرنا حفظهم الله .

وختاماً أسأل المولى عز وجل أن يديم على مليكنا المفدى وسمو ولي العهد الأمين وسمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور/حسام بن سعود بن عبدالعزيز نعمة الصحة والعافية وأن يحفظهم من كل سوء وأن يديم لهذه البلاد أمنها واستقرارها ويسدد قادتها المخلصين إلى ما يحبه ويرضاه.

مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة

الاستاذ / خالد شخص الغامدي