التعليم: معظم الأخطاء المتداولة بالمناهج من خارج المملكة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي أن الكثير من الصور المتداولة والتي تتضمن اخطاء في مناهج ومقررات دراسية لا تعود للمناهج السعودية بل تخص مناهج دول أخرى.

وقال العصيمي: تهتم وكالة المناهج والبرامج التربوية بملاحظاتكم على المناهج،ويتم التعامل مع كل الملاحظات بعناية،وتحرص الوكالةعلى تعديل ما يثب صحّته منها.

وأضاف أن وكالة المناهج والبرامج التربوية تعاملت مسبقًا بحرص مع عدد من ملاحظات المهتمين بالتعليم،الغيورين عليه،وعدلت بعض الكتب بناء على ملاحظاتهم.

ونبه إلى أنّ كثيراًمما تناقله مواقع التواصل الاجتماعي من أخطاء في المناهج هذه الأيام مأخوذ من مناهج غير سعودية،أوملاحظات سابقة تم تعديلها.

وأشار إلى أن وكالة المناهج والبرامج التربوية بالوزارة ترحّب باستقبال ملاحظاتكم واقتراحاتكم على موقع تواصل (هنا) والذي يتيح أمام المهتمين بالتعليم أن يقدموا ملاحظاتهم البنّاءة، حيث تحرص الوزارة على النظر بعين الاهتمام إلى كل ما يردهاعلى الموقع.