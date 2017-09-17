أمانة منطقة حائل تكمل استعداداتها لذكرى اليوم الوطني87

يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني 87 في الثالث من محرم للعام التاسع والثلاثون بعد الألف والأربعمائة باليوم الوطني والذي يعبر عن فرحة الشعب باليوم التاريخي الذي تم من خلاله توحيد كافة أرجاء الوطن على كلمة التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” على يد المغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

ففي هذه المناسبة الوطنية ووفق توجيهات أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس .. أكملت أمانة منطقة حائل كافة استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية حيث أتمت جاهزيتها في جميع المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق وساحات بلدية فقد تم تركيب العديد من اللوحات المعبرة لهذه المناسبة بالإضافة للوحات الإلكترونية وتركيب أعلام الوطن وتزيين أعمدة الإنارة بشرائط مضيئة باللون الابيض والأخضر, كذلك انهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها في منتزه المغواة الترفيهي حيث سيقام هنالك فعاليات منوعه تسبق اليوم الوطني حيث تبدء الاحتفالات من يوم الخميس غرة محرم بفعاليات متنوعة ولجميع الأعمار تشمل مسرح للطفل ومشاركات بأجنحه لأندية الحي بالتعاون مع التعليم والعاب شعبيه وقيم وطنيه وعروض كشفيه واقامة مسابقات ترفيهيه علميه بعنوان رؤية وطن واقامة مرسم حر واقامة معرض تشكيلي ” فن يا وطن ” بالإضافة لمعرض فوتوغرافي ومرسم للأطفال وإقامة مسرحية ( باك يا وطن ) ومسرحيه للأطفال بعنوان ( ويس في بلاد العجائب ) وعروض للفرق الشعبية وذلك بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون. تصحبه فعاليات في بعض المولات الكبيرة تستهدف كافة شرائح المجتمع , وتنظيم جوله سياحيه تشمل عدة مواقع سياحيه داخل مدينة حائل مثل قلعة عيرف وقصر القشلة الأثري مع توزيع الأعلام و البالونات والهدايا التي تحمل شعارات اليوم الوطني .

وسيكون يوم السبت 3 محرم 1439هـ الموافق لليوم الوطني موعداً للحفل الرسمي في منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات الرسمية حيث سيتم عرض فلم مرئي عن المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه , يلي ذلك القاء قصيدة وطنيه باللغة العربية الفصحى ثم يبدأ عرض مرئي عن رؤية المملكة 2030 يلي ذلك القاء قصيدة وطنية بالشعر النبطي ليبدأ بعد ذلك الأوبريت الوطني وقبل ختام الحفل الرسمي تبدأ العرضة السعودية.

كما سيتم مواصلة الفعاليات يومي الاحد والاثنين الرابع والخامس من شهر محرم في منتزه المغواة الترفيهي كذلك في المولات التجارية بالألعاب الشعبية والعروض الكشفية واللوحات تفاعليه والمسابقات الترفيهية والجلسات الحوارية والعديد من الفقرات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار .

وبهذه المناسبة الوطنية السعيدة أوضح سعادة أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو راس بأن الأمانة وبدعم مباشر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ حرصت على الاستعداد المبكر لليوم الوطني لتقديم كل ما يرضي المواطنين وفق الضوابط الشرعية والاحتفال بهذا اليوم العزيز على نفوسنا حيث إن ما نعيشه اليوم من انجازات ما هو إلا امتداد للخطة الاستراتيجية التي أسسها جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وسار على إثرها أبنائه البررة الكرام.

لذا وجب على المواطن أن يحتفل بهذه الذكرى الجميلة ويتفانى في تطوير نفسه ويخلص في خدمة وطنه بالتطور والإنجاز في مختلف مجالات الحياة ومن هنا اتمت أمانة منطقة حائل بدورها كافة استعداداتها للاحتفال بهذا اليوم الوطني بتجهيز وتجميل وإنارة جميع المواقع الترفيهية والخدمية والميادين والشوارع العامة والتقاطعات الرئيسية وأعمدة الإنارة باللوحات المعبرة وبأعلام المملكة وبإنارة جمالية ابتهاجاً بهذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

مضيفاً المهندس ابو راس أنه تم تزيين مبنى الأمانة ومبنى برج حائل بالإنارة الخضراء احتفالا بهذه المناسبة كما تم تجهيز وتهيئة منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات الرسمية لإقامة احتفالات أهالي مدينة حائل باليوم الوطني 87 وعلى مدى خمسة أيام متتالية بالإضافة لعدد من المواقع في انحاء متفرقة من مدينة حائل وشارك في الفعاليات جامعة حائل وإدارة التعليم والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجمعية الثقافة والفنون وفرع مكتب العمل والتنمية الاجتماعية والنادي الأدبي الثقافي وجمعية الاسر المنتجة.