مدير مرور أملج : اليوم الوطني يجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة منذ تأسيسها

قال مدير مرور محافظة أملج المقدم علي الحربي يأتي اليوم الوطني لمملكتنا الغالية , ليجسد تاريخ أمة حافلة بالإنجازات والملاحم العظيمة , منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه

ففي مثل هذا اليوم سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس في توحيد شتات هذا الوطن وتتوالى هذه الصورة المجيدة في مثل هذا اليوم من كل عام لتنير لنا درباً .. وطموحاً .. وعطاءاً متصاعداً .. وأفقاً نحو أفضل ما يمكن أن يراه الفرد في بلدٍ فتياً كوطننا الغالي مملكة الإنسانية .

ولعل الاحتفالات الكبيرة التي تشهدها جميع مدن المملكة بشكل عام ومنطقة تبوك بشكل خاص هي صورة حقيقية للسعادة الغامرة التي تعم الجميع لترسم أجمل التعابير الرائعة نحو الوطن وقادته حفظهم الله .

ومرور أملج وبهذه المناسبة تشارك الجميع فرحته العظيمة وتساهم أيضاً في تحقيقها , من خلال عملها على توفير السلامة المرورية , وإعطاء أقصى درجات الانسيابية لأهالي المحافظة وزائريها , بوضع خطه ميدانيه يشارك فيها كافة منسوبي شعبة مرور المحافظة , مع تسخير كافة الامكانيات لدينا لإنجاح الخطه المرورية , وتغطية كافة المحاور المهمة.

مع التركيز على تغطية كافة المهرجانات داخل المحافظة والطرق المؤدية إليها والتي ستقام فيها الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني بعدد كافي من الدوريات .نسال الله سبحانه وتعالي ان يعيد هاذا اليوم اعوام عديده وازمنتاً مديده وولاه امرنا ووطننا ومن يعيشون على ارضه الطاهر بخير ومزيداً من التقدم والازدهار وكل عام وانت بخير ياوطني