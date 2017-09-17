 رئيس لجنة السجناء والمفرج عنهم بتبوك ( تراحم ) اليوم الوطني بناء مستقبل مشرق للوطن ومجتمع متقدم تنموياً وحضارياً وثقافياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس لجنة السجناء والمفرج عنهم بتبوك ( تراحم ) اليوم الوطني بناء مستقبل مشرق للوطن ومجتمع متقدم تنموياً وحضارياً وثقافياً

رئيس لجنة السجناء والمفرج عنهم بتبوك ( تراحم ) اليوم الوطني بناء مستقبل مشرق للوطن ومجتمع متقدم تنموياً وحضارياً وثقافياً
المناطق_علي العميري
أوضح  أحمد بن عطية الحارثي رئيس لجنة السجناء والمفرج عنهم بتبوك ( تراحم ) أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تأتي هذا العام ووطننا يمر بمرحلة جديدة من التطور والتقدم التي تعكس تطلعات القيادة ــ حفظها الله ــ في بناء مستقبل مشرق للوطن ومجتمع متقدم تنموياً وحضارياً وثقافياً.
وقال الحارثي : يحق لنا كمواطنين أن نفخر بهذه الإنجازات التي حققها وطننا الغالي منذ أن تم توحيد المملكة العربية السعودية قبل نحو ٨٧ عاماً وأن نستلهم من هذه الذكرى العبر والدروس وأن نعي جميعاً مدى ما قدمه المؤسس من بطولات وتضحيات وأن يزداد شعورنا كمواطنين بالاعتزاز والانتماء إلى وطننا الغالي .
واضاف أنه ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ومن بعده أبنائه البررة تواصلت رحلة البناء والتنمية في جميع مناطق المملكة الغالية دون استثناء ، فأثمرت إنجازات ونهضة تنموية شاملة في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والأمنية والصحية والخدمية.
وفي نهاية تصريحه دعا الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الغالية عزها ورخائها وأمنها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين .

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