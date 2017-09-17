 أهالي الطوال يشيعون شهيد الواجب علي عواف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 2 محرّم 1439 هجريا, الموافق 22 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أهالي الطوال يشيعون شهيد الواجب علي عواف

أهالي الطوال يشيعون شهيد الواجب علي عواف
المناطق_جازان

أدى المصلون بمحافظة الطوال اليوم صلاة الميت على الشهيد رقيب أول علي بن يحي عبده عواف من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن في الحد الجنوبي ، يتقدمهم محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري وزملاء وأقارب الشهيد ، وذلك بقرية المباركة الجنوبية بالمحافظة . ونقل محافظ الطوال لوالد وأقارب الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللَّه – وتعازي سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مؤكدًا اعتزاز الجميع بما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ، سائلا الله تعالى أن يتقبل الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة . وعبر والد وذوو الشهيد من جانبه عن اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والشرف دفاعاً عن حدود الوطن ، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لكل من شارك في مواساتهم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة .

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