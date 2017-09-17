 مدير عام صحة جازان د.الشهراني يوم الوطن هو الولاء والانتماء والحب والوطنية والمواطنة الحقه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير عام صحة جازان د.الشهراني يوم الوطن هو الولاء والانتماء والحب والوطنية والمواطنة الحقه

مدير عام صحة جازان د.الشهراني يوم الوطن هو الولاء والانتماء والحب والوطنية والمواطنة الحقه
المناطق_جازان
اليوم لا بد أن ننظر من حولنا، ونستعرض معاً إنجازات الوطن، وسوف ندرك على الفور أن مسيرة الوطن حققت إنجازات لا تعد ولا تحصى في زمن قياسي، أتمنى لوطني الحبيب في يومه الوطني الرقي والتقدم والمزيد من التطور الحضاري في ظل رؤية الخير والنماء وفي قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله وأتمنى من شباب الوطن أن يعتمدوا بعد الله على أنفسهم في خدمة ونهضة بلدهم وان يكونوا يدا واحدة ..ضد أي حاقد أو معتدي أو مفسد أو عابث في أمن الوطن وموارده لأن الولاء والانتماء والحب والوطنية والمواطنة، ليست مجرد شعارات تُرفع، ولكنها عملٌ وإخلاص وبناء” من أجل مستقبل مشرق .

الدكتور عايض بن عبدالله الشهراني
مدير عام الشئون الصحية بمنطقة جازان

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