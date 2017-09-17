لن تصدق ما سيحدث لجسمك عند تناول الماء فقط لـ30 يوما!

يعتمد الجسد بكل خلاياه وأنسجته وأعضائه على الماء للبقاء على قيد الحياة والعمل بكفاءة، وتوفر المياه نوعا من العلاج الصحي، وتؤثر بشكل كبير على عمليات محددة داخل الجسم للحفاظ على صحة جيدة.

وعند شرب الماء فقط كمشروب أساسي فإن ذلك من شأنه أن يُحدث أشياء مذهلة، حيث من المعروف أن تطبيق نظام خاص لشرب المياه ليس من السهل تحقيقه بالنسبة للبعض، ولكن النتائج الإيجابية كبيرة.

وبحسب أحد المواقع الطبية المتخصصة فإن هذا ما يمكن أن يحدث عندما تشرب الماء فقط لمدة 30 يومًا، دون تغيير النظام الغذائي الخاص بك:

– تعزيز الإبداع العقلي والأداء

– تقليل عملية الشيخوخة إذ أن الماء يحافظ على رطوبة الجلد

– تقوية المناعة

– تعزيز صحة القلب ومنع حدوث أي أزمات قلبية عن طريق منع تجلط الدم

– مساعدة الجسد على فقدان الدهون

– تعزيز عملية الأيض أو التمثيل الغذائي