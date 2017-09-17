 النصر يواصل سلسلة التعادلات ويتقاسم النقاط مع الفيحاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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النصر يواصل سلسلة التعادلات ويتقاسم النقاط مع الفيحاء

النصر يواصل سلسلة التعادلات ويتقاسم النقاط مع الفيحاء
المناطق_الرياض

تعادل النصر مع ضيفه الفيحاء بهدفين لمثلها على المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض “الملز”، ضمن الجولة الرابعة “الوطن” بالدوري السعودي للمحترفين.

وأنهى فريق الفيحاء الشوط الأول بالتقدم على مضيفه النصر بهدف سجله لاعبه جون رويز بيمناه بعد صناعة من زميله روني فرنانديز بالدقيقة 19.

في الشوط الثاني، نجح يحيى الشهري في أدراك التعادل للنصر عند الدقيقة 51، قبل أن يعود الفيحاء ويضيف هدف التقدم الثاني عن طريق روني فرنانديز بالدقيقة 58 بعد صناعة متقنة من رويز داخل منطقة الجزاء وإنهاء مميز بشباك وليد عبدالله، وسارع ليوناردو بيريرا في تسجيل هدف التعادل للنصر عند الدقيقة 62 بعد استغلاله خطأ من الحارس فهد الشمري.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده مع النقاط إلى 6 نقاط، فيما ارتفع رصيد الفيحاء إلى نقطتين.

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