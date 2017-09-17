شركة أبل تتعرض لموقف محرج بسبب “آيفون8”

اصطف الموظفون في أحد متاجر أبل في العاصمة البريطانية لندن، صباح الجمعة، لتحية حشود المشترين المرتقبين، لكن المفاجأة الصادمة لهم والمحرجة للشركة الأميركية أنهم كانوا أكثر عددا من الراغبين في شراء “آيفون 8″ و”آيفون 8 بلس”.

واصطف 13 شخصا فقط خارج متجر أبل في شارع ريجنت عندما فتحت الأبواب، مقارنة مع طوابير طويلة في السابق، حسب ما أوردت صحيفة التايمز البريطانية.

أما في نيويورك، فكان ثلاثة على الأقل من طابور يضم 40 شخصا، لا يعرفون حتى بنبأ إطلاق هاتف جديد.

وتكرر المشهد المحرج في متاجر أبل في جميع أنحاء العالم، في وقت ينتظر فيه عشاق أبل هاتف آيفون X، غير معيرين أي انتباه لهاتف آيفون 8 الجديد.

ويتمتع “آيفون 7” بميزات جديدة بما في ذلك المعالج الأكثر قوة وميزة الشحن اللاسلكي، لكن النقاد يقولون إنه يشبه بدرجة كبيرة النماذج السابقة.

وتأمل شركة آبل ومستثمريها أن يكون جهاز إيفون X الذي يبلغ ثمنه أكثر من 1000 دولار أكثر نجاحا.

ويقول المحللون إن “آيفون 8″، الذي يبدأ ثمنه من 800 دولار قد تم طرحه حتى لا تخسر الشركة المستهلكين الذين يريدون جهاز جديد، لكن ميزانياتهم لا تصل إلى 4 أرقام، بحسب الصحيفة.

وكانت أبل قد أعلنت في 12 سبتمبر الجاري عن أحدث هواتفهها، وأطلقت للمرة الأولى 3 أجهزة ما شكل مفاجئة، يبدو أنها لن تكون سارة للشركة العملاقة فقد بدأت تدفع ثمنها.

وهذا ما أكدته التقارير التي كشفت عن تراجع نسبة الطلب المسبق على “آيفون 8″ و”8 بلس” في الأيام الخمسة الأولى بنسبة 78 بالمئة، مقارنة بما كان عليه الحال عند إطلاق “آيفون 7”.

كما أكدت “Slice Intelligence” الإحصائية أن الطلب على الهاتفين الجديدين هو الأدنى منذ عام 2014 عندما كشفت أبل عن آيفون 6.

ومن المقرر أن يبدأ الطلب المسبق على آيفون X في 27 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ عملية التسليم وطرحه في الأسواق يوم الثالث من نوفمبر.

وآيفون X يتيح إضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي كاميرا متطورة تتيح تقنية التعرف على الوجه FaceID إضافة إلى شاشة كبيرة وتقنية متطورة للرموز التعبيرية.