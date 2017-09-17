كلمة وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد بمناسبة اليوم الوطني 87

أكد وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة عزيزة علينا جميعاً يتذكر فيها المواطن بكل فخر واعتزاز جمع شمل هذا الوطن المعطاء تحت راية “لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله “، يوم يخلده التاريخ بتوحيد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – الوطن وبدأت مسيرة النماء والخير .

وأضاف المجلاد، أن المتأمل للنقلات النوعية التي تحققت للمملكة في ظل قيادتها الرشيده قد وضعت أسس متينة للتطور والبناء والتقدم في شتى المجالات، حيث تزينت خارطة البلاد بمشروعات عملاقة شملت مختلف المجالات التنموية والحضارية، وهذا ما نراه واقعاً ملموساً في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حتى أصبح حضور المملكة في المشهد السياسي له ثقله وأهميته، وفي المجال الاقتصادي مهماً وفاعلاً، لتصبح في مقدمة الدول المهمة على خارطة الاقتصاد العالمي، وهذا يدل على حكمة السياسة الاقتصادية التي تخطوها في سبيل بناء الدولة ورفاهية المواطن.

وأشار وكيل امارة منطقة نجران أن اليوم الوطني فرصة سانحة نوجّه من خلاله رسالة واضحة لأبنائنا وبناتنا ومجتمعنا بأسره أن على الجميع واجب حماية هذا الوطن والبذل في سبيل الذود عنه والنهوض والارتقاء به في درجات التقدم والرفعة والعلو وأن يتسلح الجميع بسلاح الإيمان وسلاح العقل والعلم والمعرفة في مواجهة تحديات المستقبل ولتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بوطن الإسلام والسلام كل في مجاله للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ورسم خارطة طريق للنهضة التنموية والاقتصادية الشاملة ليكون الإنسان السعودي أساس استثمارها وبنائها الحضاري والتنموي.