 لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف إدارية مدينة الملك خالد العسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لحملة البكالوريوس فأعلى.. وظائف إدارية مدينة الملك خالد العسكرية

المناطق - الرياض

أعلنت إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن عن حاجتها لشغل وظائف للمواطنين السعوديين على بند التشغيل والصيانة على النحو التالي:

– محاسب (عدد 7 – لحملة بكالوريوس تخصص إدارة مالية أو محاسبة)
– مستشار قانوني (عدد 1 – لحملة بكالوريوس أنظمة أو حقوق أو ماجستير في نفس المجال)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن لا يكون متقاعداً من جهة حكومية وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاد طلبه.
– يعين من يتم قبوله على بند التشغيل والصيانة ويمنح راتب المرتبة والدرجة المستحقة حسب سلم رواتب الخدمة المدنية مضافاً إليها 25% من الراتب الأساسي.
– يفضل من لديه خبرة في طبيعة العمل بشرط أن تكون مشمولة بنظام التأمينات إن كانت من قطاع خاص وإن كانت من قطاع حكومي يتم إحضار شهادة خبرة مصدقة من الجهة التي يعمل بها.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق ارسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: hr.kkmc1@gmail.com في موعد أقصاه (أسبوع) من تاريخ هذا الإعلان.

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