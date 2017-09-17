 اليوم.. المنتخب السعودي للشباب يغادر إلى سلوفينيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 محرّم 1439 هجريا, الموافق 23 سبتمبر 2017 ميلاديا

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اليوم.. المنتخب السعودي للشباب يغادر إلى سلوفينيا

اليوم.. المنتخب السعودي للشباب يغادر إلى سلوفينيا

يغادر المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم إلى جمهورية سلوفينيا اليوم للدخول في المرحلة التحضيرية الثانية استعدادًا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2018م تحت 19 عامًا.
وأجرى الأخضر أمس تدريباته بعد اكتمال التجمع على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض ، تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، حيث انطلقت الحصة التدريبية بكلمة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نائب المشرف العام على الفئات السنية مريح المريح، طالب فيها اللاعبين بالظهور بالمظهر المميز خلال المعسكر، والحرص والجدية والالتزام بالتعليمات الخاصة، للحصول على أعلى النتائج خلال التصفيات الآسيوية.
ونقل المريح تحيات رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت وأعضاء المجلس، مؤكداً أن ثقتهم والجماهير الرياضية كبيرة بالله أولًا ثم باللاعبين لتحقيق النتائج المرجوّة خلال المعسكر.
وبدأت التدريبات بتمارين تكتيكية حرص خلالها المدرب العطوي على تطبيق التمرير الطولي بين الخطوط والانتقال من الثلث الدفاعي للوسط للهجومي، فيما أجرى لاعبو أندية أحد والأنصار والشباب والقادسية تمارين استرجاعية بعد خوضهم لمباريات مع فرقهم مساء أمس.
وكان الأخضر الشاب دخل في مرحلة الإعداد الأولى التي تخللها معسكرين داخلي أقيم في محافظة الطائف، وخارجي في تونس اختتم في الـ11 من شهر أغسطس الماضي.
ويدخل المنتخب السعودي مرحلة الإعداد الثاني بمعسكر في سلوفينيا ينطلق غداً ويختتم في الـ15 من أكتوبر المقبل، يخوض خلاله عدة مباريات ودية، تحضيرًا لانطلاق التصفيات الآسيوية التي يستضيف فيها الأخضر مباريات مجموعته الرابعة في الدمام خلال الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر المقبل.
وكان مدرب المنتخب استدعى (28) لاعبًا للانضمام للمعسكر وهم: نواف الغامدي، أحمد آل محيميد، حمد العبدان، محمد الشنقيطي، تركي العمار، عبدالعزيز
الضويحي، سالم السليم، عبدالله الحمدان، عبدالمحسن القحطاني، هاني الصبياني، حامد الغامدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن آل فهيد، خالد الغنام، سعود بن زيدان، محمد ملي، فراس البريكان، علي مجرشي، عبدالعزيز الشهراني، منصور البيشي، خليفة الدوسري، حازم الزهراني، عبدالكريم بن مزيعل، مهند الشنقيطي، نايف الماس، حسان التمبكتي، محمد الدوسري، وسلطان هزازي.

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